Club del Sole inaugura Primero Waterland, nuovo cuore acquatico di Tenuta Primero family resort

(Adnkronos) – Club del Sole ha inaugurato a Grado Primero Waterland, il nuovo cuore acquatico di Tenuta Primero Family Resort, alla presenza del sindaco e delle autorità locali. L’apertura del nuovo parco rappresenta una tappa significativa nel percorso di sviluppo della struttura e rafforza il ruolo di Tenuta Primero come una delle destinazioni Open Air più complete e innovative dell’Alto Adriatico, dove l’acqua diventa il filo conduttore di un’esperienza di vacanza unica. Mare, laguna, marine, golf, Houseboat Waterdream, Splash Bay, spiaggia privata e ora Primero Waterland: a Tenuta Primero l’acqua è molto più di un elemento del paesaggio; è parte integrante dell’esperienza di soggiorno, una presenza che accompagna gli ospiti in modi diversi, trasformando ogni momento della vacanza in un’occasione di benessere, scoperta e divertimento. Con oltre 6.000 mq complessivi dedicati all’acqua, al relax e all’intrattenimento, Primero Waterland rappresenta una delle principali novità dell’estate 2026 e un nuovo tassello della visione Full Life Holidays, il modello di ospitalità sviluppato da Club del Sole che unisce comfort e natura in un’unica esperienza.

A Tenuta Primero l’acqua non è soltanto una presenza naturale: è un elemento identitario che caratterizza l’intera esperienza di soggiorno. Dal mare e dalla laguna che circondano il Resort alle due marine attrezzate, dalle esclusive Houseboat Waterdream, che permettono di vivere l’esperienza unica di soggiornare direttamente sull’acqua, fino a Primero Splash Bay, il parco acquatico sul mare inaugurato nel 2025, ogni progetto nasce per valorizzare il rapporto autentico tra ospiti, territorio e natura. A rendere ancora più distintiva l’esperienza di Tenuta Primero contribuisce anche la sua spiaggia privata, che si sviluppa per oltre mezzo chilometro affacciato sul mare Adriatico. Per la stagione 2026 l’area è stata ulteriormente valorizzata con un importante ampliamento dei servizi che comprende oltre 150 ombrelloni, nuovi gazebo deluxe, ombrelloni premium dedicati alle famiglie e l’attivazione del servizio di noleggio pedalò e SUP.

La spiaggia ospita inoltre due punti di ristoro fronte mare, il Kite Bar e l’Afen Bar, diventando un luogo da vivere durante tutto l’arco della giornata. Da quest’anno l’accesso alla spiaggia e ai suoi servizi sarà disponibile anche agli ospiti esterni, rafforzando ulteriormente il legame tra il Resort e il territorio. Con Primero Waterland questo percorso si arricchisce di un nuovo capitolo, ampliando ulteriormente le opportunità di divertimento, relax e benessere per famiglie, bambini e adulti.

La stagione 2026 segna una vera evoluzione dell’offerta acquatica del Resort. Il nuovo parco acquatico passa infatti da circa 500 mq a oltre 2.000 mq di superficie d’acqua, affiancati da ulteriori 4.000 mq di solarium attrezzato. Pensato per ospiti di tutte le età, Primero Waterland offre una grande laguna con morbidi scivoli acquatici, una piscina dedicata esclusivamente ai bambini con profondità di appena 50 centimetri, un innovativo spray park con giochi d’acqua interattivi, una piscina benessere con getti massaggianti, una vasca dedicata al nuoto e una suggestiva piscina river che attraversa l’area regalando momenti di relax immersi nel verde. L’intero progetto è stato sviluppato per offrire agli ospiti un’esperienza sempre più completa, in cui divertimento, sport e benessere convivono armoniosamente in un contesto naturale unico tra mare e laguna.

L’investimento di Primero Waterland si inserisce nel più ampio percorso di sviluppo portato avanti da Club del Sole attraverso la propria divisione Real Estate, una struttura interna specializzata nella progettazione, realizzazione e riqualificazione di destinazioni turistiche Open Air. Per il Gruppo, ogni investimento rappresenta una visione di lungo periodo: creare luoghi sempre più attrattivi, sostenibili e integrati con il territorio. Un approccio che unisce competenze progettuali, capacità realizzativa e attenzione all’ambiente, dando vita a destinazioni in grado di evolvere nel tempo mantenendo una forte coerenza con la propria identità.

Come sottolinea Raffaele Giondi, Real Estate chief executive officer di Club del Sole: “Ogni nuovo progetto racconta la nostra identità. Il nostro compito è accompagnare l’evoluzione delle destinazioni nel rispetto del territorio e delle comunità che le vivono. Primero Waterland rappresenta un esempio concreto di questa visione. Desidero inoltre ringraziare tutti i professionisti, gli studi, le imprese e i collaboratori che hanno contribuito alla realizzazione di questo intervento. Dietro ogni progetto ci sono competenze, passione e un grande lavoro di squadra: è grazie a queste persone che una visione può trasformarsi in un luogo reale, capace di creare valore per gli ospiti e per il territorio”.

Primero Waterland rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita di Tenuta Primero Family Resort, una destinazione che negli ultimi anni ha visto importanti investimenti dedicati all’innovazione dell’esperienza di soggiorno. Oggi il Resort si presenta come una delle destinazioni Open Air più complete dell’Alto Adriatico. Accanto alle esperienze legate all’acqua, gli ospiti possono vivere una vacanza che combina sport, natura, gastronomia e relax in una location unica tra mare e laguna. Il Resort ospita un prestigioso campo da golf a 18 buche, tra i più apprezzati del Nord Adriatico, e due marine attrezzate che offrono servizi dedicati ai diportisti, rendendo Tenuta Primero un punto di riferimento anche per il turismo nautico.

Negli ultimi anni la struttura ha inoltre ampliato significativamente la propria offerta ricettiva con l’introduzione di moderne Lodge di design, sempre più apprezzate da chi desidera vivere il contatto con la natura senza rinunciare al comfort. Solo nel 2026 sono state installate circa 150 nuove unità, contribuendo a rafforzare ulteriormente la qualità e l’attrattività della destinazione. Grande attenzione è stata dedicata anche allo sport e alle attività outdoor, con 3 campi da calcio a 5, 3 campi da tennis, 1 campo da padel, 1 campo da basket, 1 campo da volley, uno skate park e 2 campi da beach volley sulla spiaggia, oltre a un ricco programma di attività che comprende scuola calcio, corsi di tennis ed escursioni guidate alla scoperta del territorio.

L’offerta dedicata alle famiglie è completata da spazi e servizi pensati per i più piccoli, tra cui il Mini Club completamente rinnovato e un moderno playground indoor dedicato alle attività ricreative e di intrattenimento. Come tutte le strutture Club del Sole, anche Tenuta Primero Family Resort conferma la propria forte vocazione pet-friendly, con servizi dedicati a chi sceglie di trascorrere le vacanze insieme al proprio animale domestico. Con Primero Waterland, Club del Sole consolida il percorso di evoluzione di Tenuta Primero Family Resort, trasformando una straordinaria location tra mare e laguna in una destinazione iconica dell’ospitalità Open Air italiana, dove acqua, natura, sport e benessere si integrano in un’unica esperienza di vacanza.

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