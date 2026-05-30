31.7 C
Firenze
sabato 30 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Cobolli e la finale di Champions: “Per chi tifo? Ho giocato con Calafiori…”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Chi tifa Flavio Cobolli nella finale di Champions League? Oggi, sabato 30 maggio, il tennista azzurro ha battuto Learner Tien nel terzo turno dello Slam di Parigi, raggiungendo gli ottavi di finale, nella giornata che vedrà il Paris Saint-Germain impegnato con l’Arsenal dell’amico Riccardo Calafiori. 

“Oggi non voglio parlare di tennis, c’è la finale di Champions League”, ha detto Cobolli dal campo del Philippe-Chatrier, “la mia prima passione è il calcio, quindi tiferò… Non so per chi. Giocavo a calcio prima del tennis e ho giocato con Calafiori che gioca nell’Arsenal”. 

Proprio questa ‘allusione’, che ha dato un chiaro indizio sulla preferenza di Cobolli, ha provocato i fischi dei tifosi del Psg presenti al Roland Garros: “Aspettate”, ha detto Cobolli ridendo, “amo il PSG perché amo Luis Enrique. Quindi oggi tiferò per la partita più bella di sempre con più di un gol. Però vorrei dormire stasera”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
31.7 ° C
33.2 °
29.9 °
29 %
2.1kmh
0 %
Sab
30 °
Dom
31 °
Lun
28 °
Mar
27 °
Mer
25 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2254)ultimora (1191)Video Adnkronos (335)ImmediaPress (242)lavoro (113)salute (93)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati