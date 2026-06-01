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Cobolli-Svajda: orario, precedenti e dove vederla in tv

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(Adnkronos) –
Flavio Cobolli torna in campo al Roland Garros 2026. Oggi, lunedì 1 giugno, il tennista azzurro sfida l’americano Zachary Svajda – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale dello Slam di Parigi. Cobolli arriva all’appuntamento dopo aver eliminato Pellegrino, Wu e Tien, mentre Svajda ha superato Popyrin, Walton e Cerundolo. 

 

La sfida tra Cobolli e Svajda è in programma oggi, lunedì 13 maggio, alle ore 11 sul campo Philippe-Chatrier. I due tennisti si sono affrontati in un solo precedente, vinto dall’azzurro negli ottavi dell’Atp di Delray Beach. 

 

Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels. 

 

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