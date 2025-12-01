8.6 C
Come sta Trump? La Casa Bianca pubblica il referto medico del presidente

(Adnkronos) –
Donald Trump gode di una salute cardiovascolare “eccellente” e non presenta alcuna anomalia agli organi interni. È quanto emerge dagli esami del presidente degli Stati Uniti condotti nell’ambito del check-up medico completo richiesto per la sua fascia d’età, tra cui una risonanza magnetica eseguita durante una visita a sorpresa in ospedale lo scorso ottobre, circostanza che aveva inizialmente alimentato speculazioni sulle sue condizioni fisiche. Il responso è contenuto in un report diffuso dalla Casa Bianca e illustrato dal medico personale del presidente, Sean Barbabella. 

Nel documento, si chiarisce che le analisi effettuate rientrano nelle procedure standard previste per un “executive physical” – il controllo sanitario approfondito riservato ai capi di Stato – e hanno finalità preventive: “Identificare eventuali problemi in fase precoce, confermare lo stato generale di salute e garantire che il presidente mantenga vitalità e funzionalità a lungo termine”.  

Barbabella sottolinea che “le immagini cardiovascolari del presidente sono perfettamente normali: non ci sono evidenze di restringimenti arteriosi che possano compromettere il flusso sanguigno né anomalie al cuore o ai principali vasi”. Il report precisa inoltre che “le camere cardiache sono di dimensioni normali, le pareti vascolari appaiono lisce e in buone condizioni, e non vi sono segni di infiammazione o coaguli”. In conclusione, “il sistema cardiovascolare mostra un’eccellente salute”. 

Anche l’esame dell’addome non ha rilevato alcuna criticità: “Tutti i principali organi appaiono molto sani” si legge nel testo, che conferma come “tutti i parametri valutati rientrino nei limiti della norma, senza preoccupazioni acute o croniche”. “Questo livello di approfondimento è standard per un presidente dell’età di Trump e conferma che continua a godere di un’eccellente salute complessiva”, conclude il report.  

internazionale/esteri

