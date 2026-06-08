Commissione Covid, “450mila euro” all’avvocato socio dello studio di Giuseppe Conte “per una lettera e controllare dei documenti” ﻿

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Torna in Commissione parlamentare d’inchiesta Covid l”affaire’ mascherine durante l’emergenza Covid del 2020. Al centro questa mattina dell’audizione di Marco Spadaccioli, dipendente della Adaltis Srl, che ha rilasciato alcune dichiarazione sul ruolo dell’avvocato Luca Di Donna, collega nello stesso studio dell’ex premier Giuseppe Conte. Il nodo il pagamento di 454mila per una consulenza.

“Possono essere stati pagati solamente per l’attività di controllo dei documenti prima di caricarli e per – credo – la lettera che hanno scritto quando non ricevevamo l’incasso. Non vedo altre attività oltre a queste”, ha detto Marco Spadaccioli, dipendente della Adaltis Srl, rispondendo alle domande dei parlamentari.

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