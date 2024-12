Como come Hollywood: Michael Fassbender, Keira Knightley e Adrien Brody allo stadio

(Adnkronos) –

Michael Fassbender, Keira Knightley e Adrien Brody sugli spalti dello stadio ‘Senigallia’ a chiacchierare, bere birra e tifare Como nel match di serie A contro la Roma. Alcuni utenti sui social si chiedono se si tratti uno strano ‘multiverso’, di una realtà parallela, ma in realtà non è la prima volta che star internazionali vengono fotografati in tribuna a Como, da quando Robert e Michael Hartono hanno acquistato il club nel 2019. Così dopo Chris Pine, Benedict Cumberbatch, Hugh Grant e Andrew Garfield, ad applaudire la squadra di calcio altre tre star del cinema. Adrien Brody, premio Oscar per ‘Il pianista’, era seduto a breve distanza dai colleghi britannici, Michael Fassbender e Keira Knightley, accompagnata dal marito James Righton, tastierista della rock band Klaxons. L’attrice in particolare, che nel 2002 interpretò proprio una calciatrice in ‘Sognando Beckham’, ha seguito il match con entusiasmo ed è stata ripresa dalle telecamere mentre esulta e grida ‘Como’. Una scena che è piaciuta molto ai fan italiani. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)