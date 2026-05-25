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Como, festa Champions in… discoteca. E c’è anche Fabregas

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(Adnkronos) – Il Como festeggia la Champions League… in discoteca. La squadra di Cesc Fabregas ha raggiunto, insieme alla Roma, la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea battendo la Cremonese in trasferta con un netto 4-1 e approfittando del tonfo del Milan, sconfitto a San Siro per 2-1 dal Cagliari già retrocesso. 

Al rientro dallo Zini, dove è scoppiata già la festa al triplice fischio, la squadra al gran completo si è trasferita in una discoteca di Milano, per una serata organizzata dalla società.  

Presente, nonostante uno stile di vita senza vizi, anche l’allenatore Cesc Fabregas, che già ai microfoni di SkySport aveva anticipato che non si sarebbe concesso alcuno sgarro: “Niente birra per me, solo acqua”. 

 

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