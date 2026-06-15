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Compleanno Trump, anche Ibrahimovic e Cardinale ospiti dell’evento Ufc. I tifosi del Milan ‘attaccano’

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Anche i rappresentanti del Milan erano presenti al super evento Ufc organizzato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca per il suo 80esimo compleanno. In attesa di novità sul fronte societario rossonero, il patron Gerry Cardinale e il suo braccio destro Zlatan Ibrahimovic, grande appasiosnato di arti marziali, hanno preso parte alle celebrazioni per il compleanno di Trump, come mostrato da tante immagini diffuse dalle tv americane. 

I due dirigenti erano in prima fila per assistere a Ufc Freedom 250, organizzato nella gabbia alta 28 metri nel giardino della Casa Bianca, e i tifosi del Milan non l’hanno presa benissimo. Con il club rossonero ancora senza allenatore e dirigenti chiave in vista della prossima stagione, dopo il fallimento dell’annata di Allegri, tanti sostenitori del Diavolo hanno commentato in maniera negativa la presenza – in un evento mondano – del numero uno di Redbird (e azionista di Paramount, il gruppo che negli Usa detiene i diritti tv della Ufc) e del senior advisor del club. In questi giorni Ibra è anche commentatore dei Mondiali per Fox e, tra l’altro, è stato criticato per non essere andato a vedere la prima partite della Svezia nel torneo (vinta 5-1 contro la Tunisia). 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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