(Adnkronos) – Nuova fumata nera per l’elezione dei 4 giudici della Consulta da parte del Parlamento in seduta comune. La votazione, nell’Aula della Camera, si è conclusa senza aver raggiunto il quorum richiesto. Ora si dovrà procedere a un nuovo scrutinio, già in calendario per il 10 dicembre alle 11. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)