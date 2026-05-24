Conte dice addio al Napoli, De Laurentiis: “I cicli finiscono”

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Antonio Conte dice addio al Napoli. Il tecnico salentino ha ufficializzato la fine del rapporto con il club partenopeo dopo l’ultima partita di campionato di oggi, domenica 24 gennaio, contro l’Udinese. “Ringrazio il presidente De Laurentiis, mi ha dato una grandissima opportunità ed è stata un’esperienza stupenda”.

Nel corso della conferenza stampa congiunta con il presidente Aurelio De Laurentiis, Conte ha poi parlato del suo possibile futuro: “Nazionale? Si parla di chiacchiere, deve esserci ancora il presidente federale… Si parla anche di Guardiola, ma è pronta la federazione ad avere un top allenatore? Comporta oneri e onori…”.

Conte ha spiegato come la sua decisione sia arrivata dopo la partita contro il Bologna, a inizio stagione: “Quello che ho avvertito è delle situazioni che non mi piacevano e anche lì ci vogliono le palle per dirle le cose. Io di fare campionati anonimi non l’ho mai fatto e mai lo farò. Ero pronto anche a farmi da parte, sicuramente qualche acquisto non è entrato in sintonia col vecchio gruppo e si erano create delle dinamiche molto difficili che era giusto denunciare. Ho avuto la fortuna di incontrare un gruppo con cui ci siamo parlati in modo chiaro, ci siamo chiariti, dicendoci che dovevamo remare sulla stessa barca col vento contro e siamo ripartiti. Ho chiamato un mese fa il presidente, non ho voluto sapere niente e gli ho detto ‘in virtù dell’amicizia che abbiamo, percepisco che il mio percorso qui sta per terminare’. La decisione era presa da parte mia”.

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