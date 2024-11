Coppa Davis, oggi l’Italia sfida l’Argentina: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) – L’attesa è finita. Oggi, giovedì 21 novembre, l’Italia torna in campo in Coppa Davis per i quarti di finale contro l’Argentina. Gli azzurri saranno guidati, ovviamente da Jannik Sinner, che con ogni probabilità giocherà uno dei due singolari e potrebbe essere schierato anche nel doppio insieme a uno tra Bolelli e Vavassori. Ballottaggio tra Musetti e Berrettini invece per il secondo singolare. Dopo la vittoria dello scorso anno, gli azzurri scendono in campo a Malaga da favoriti, con buone chance di arrivare in fondo al torneo. La sconfitta della Spagna di Alcaraz e Nadal, che proprio in Davis ha giocato la sua ultima partita della carriera, per mano dell’Olando può lanciare infatti gli uomini di Volandri verso il secondo trionfo consecutivo. Il primo match tra Italia e Argentina è in programma oggi, giovedì 21 novembre, alle ore 17. Le due Nazionali si sono affrontate per cinque volte, con tre vittorie azzurre e due dell’Albiceleste. Italia-Argentina sarà trasmessa in diretta e in chiaro sui canali Rai, ma anche su quelli SkySport. I quarti di finale di Coppa Davis saranno visibili anche in streaming su RaiPlay, NOW e l’app SkyGo. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)