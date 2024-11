Corea del Nord, Kim esorta i militari a completare i preparativi di guerra

(Adnkronos) – Kim Jong-un ha invitato le forze armate del suo Paese a concentrare ogni sforzo sul completamento dei preparativi di guerra. A riferirne è stata l’agenzia di stampa statale di Pyongyang, KCNA, citando il leader nordcoreano, che ha accusato gli Stati Uniti e la Corea del Sud di aver portato le tensioni nella penisola “alla fase peggiore della storia”. Di pochi giorni fa la notizia che Kim Jong-un ha ordinato la produzione in massa di droni suicidi. Il leader nordcoreano ha sottolineato l’urgenza di incrementare la produzione di droni militari di nuova concezione, dando disposizioni per iniziare la “produzione in massa su larga scala” il prima possibile. Già ad agosto Kim aveva chiesto un aumento della produzione di velivoli senza equipaggio dotati di esplosivi e progettati per essere lanciati contro obiettivi nemici. Nei giorni scorsi la Corea del Nord ha ratificato un patto di difesa storico con la Russia, suggellando una cooperazione di sicurezza sempre più approfondita tra le due nazioni nel mezzo della guerra di Mosca in Ucraina. La Corea del Nord è diventata uno dei sostenitori più espliciti e importanti dell’offensiva su vasta scala della Russia contro l’Ucraina. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)