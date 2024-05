Corea del Nord, oltre 200 palloncini con feci e spazzatura contro il Sud

(Adnkronos) – Decine e decine di palloncini 'carichi' di rifiuti. Più di 200, secondo l'agenzia sudcoreana Yonhap che denuncia l'ultima 'iniziativa' della Corea del Nord con i grandi palloncini caduti in varie zone della Corea del Sud, fino alla provincia di Gyeongsang meridionale, carichi immondizia, bottiglie di plastica, batterie, pezzi di scarpe e anche letame. I militari sudcoreani hanno invitato la popolazione a non toccare nulla e a segnalare eventuali 'ritrovamenti'. Le immagini diffuse dalla Yonhap mostrano sacchetti di plastica attaccati con lo spago a grandi palloncini bianchi che portano anche carta igienica. Per i militari sudcoreani si tratta di una "palese violazione del diritto internazionale", di una "seria minaccia alla sicurezza della nostra popolazione". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)