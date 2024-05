Corona: “Barillari? Dovrebbe ringraziare Depardieu…”

(Adnkronos) – "Rino Barillari deve ringraziare, se è vero, Gerard Depardieu di averlo picchiato e di aver fatto così ritornare un mondo che era morto". Lo afferma all'Adnkronos Fabrizio Corona, l'ex agente fotografico dei vip, rispondendo con una battuta sulle scene da 'dolce vita' ieri in via Veneto dove il 're dei paparazzi' Rino Barillari ha denunciato di essere stato preso a pugni dall'attore Gerard Depardieu al quale stava scattando delle foto mentre pranzava ai tavolini di un locale. Vicenda che ha scatenato accuse incrociate visto che l'attore, tramite il suo legale, ha puntato il dito contro il fotoreporter accusandolo di aver spinto la sua compagna e di essergli caduto addosso nel tentativo di intervenire. Corona afferma di non essersi trovato in situazioni simili: "Io non facevo le foto, ma se qualcuno fosse venuto a picchiarmi per le foto, sicuramente gliele avrei date io". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)