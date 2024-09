Corruzione Liguria, Toti: “Nessun atto illegittimo, i Pm lo confermano”

(Adnkronos) – “I pm hanno sostanzialmente confermato che non c’era un atto illegittimo tra quelli che, secondo loro, sarebbero stati da me influenzati così come, evidentemente, erano legittimi i finanziamenti al Comitato Toti. Io mi ritengo innocente perché ho agito per l’interesse pubblico”. Così Giovanni Toti al Corriere della sera a proposito del patteggiamento nell’inchiesta in cui è coinvolto. “Fare un accordo non vuol dire necessariamente riconoscere le proprie colpe ma ritrovarsi a metà strada, anzi in questo caso molto oltre la metà”, prosegue l’ex governatore giudicando il patteggiamento “una vittoria. Sono passato da essere Al Capone ad aver parcheggiato la macchina in divieto di sosta. La montagna delle accuse ha partorito un topolino”. “Non ho visto un lungo corteo accompagnarmi verso il Golgota. In tutta franchezza, girandosi con la croce sulle spalle, tranne qualche eccezione, dietro c’era un imbarazzante vuoto”, dice tra l’altro Toti. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)