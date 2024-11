Cortei, La Russa: “C’è china che riporta a vicenda Ramelli, fermiamoci prima che sia tardi”

(Adnkronos) – “Io credo che dalla vicenda di Sergio Ramelli dovremmo trarre un concetto importantissimo, che vorrei che tutti potessero conoscere. Attenzione, stiamo prendendo una china che assomiglia all’inizio di queste vicende”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa intervenendo a Milano alla presentazione del libro ‘Il tempo delle chiavi’, di Nicola Rao. “Tra le manifestazioni di ieri – spiega La Russa – c’era uno striscione con scritto ‘pagherete tutto, pagherete caro’. Ecco, io vorrei dire ‘abbassiamo i toni’. Lo dico a tutti, abbassiamo i toni. Nel 1969 -ricorda poi il presidente del Senato – passò un corteo di sinistra in piazza San Babila e per la prima volta dei ragazzi avevano in mano dei bastoni. La cosa ci scandalizzò perché fino a quel momento la violenza era fatta di sberle. Cominciava un’escalation, dai bastoni si passò alle chiavi inglesi e poi alle pistole. Fermiamo qualsiasi piccola escalation prima che possa essere troppo tardi”. “Non dobbiamo arrivare al latte versato – ammonisce La Russa – fermiamoci prima. Non criminalizziamo inutilmente chi non c’entra, ma sappiamo che anche se dovessero essere una minoranza tra quelli che manifestano, sono le avanguardie delle ‘chiavi’”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)