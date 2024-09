Corviale, bruciata l’auto del fondatore di Calciosociale Massimo Vallati

(Adnkronos) – ”Questa notte hanno dato fuoco alla mia macchina davanti al Campo dei Miracoli”. E’ la denuncia, via Facebook, di Massimo Vallati, ex calciatore e fondatore del Calciosociale a Corviale. ”Ringrazio gli autori per l’attestato di stima e importanza nei miei confronti, una certificazione sulla bontà delle nostre politiche e azioni di inclusione e cultura della legalità attuate dai nostri formatori ai ragazzi del territorio. La cultura della giustizia fa veramente paura”. ”Sappiamo chi è stato – scrive ancora Vallati – sappiamo la sofferenza e il dolore che attanaglia i loro cuori, cresciuti in casa e fuori in ambienti tossici e degradati, vi perdoniamo ma pentitevi perché sappiamo che sapete fare azioni molto più dignitose e belle di queste. Quanto allo Stato cittadini non abbiate paura di denunciare e ribellarvi la partita la vinciamo Noi”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)