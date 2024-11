Cosenza, si schianta col parapendio: muore a 57 anni

(Adnkronos) – Precipita con il parapendio a motore e muore schiantandosi a terra. È accaduto in località Petrosa a Castrovillari, in provincia di Cosenza. Ancora non si conoscono le cause per cui il pilota di 57 anni avrebbe perso il controllo del mezzo. I soccorritori, una volta arrivati sul posto, intorno alle 9.45 circa, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. In attesa dell’autorizzazione del magistrato di turno e del medico legale per il recupero della salma, si sta valutando il recupero del corpo con l’ausilio del mezzo aereo Drago del Reparto volo di Lamezia Terme. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)