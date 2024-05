Costantino Vitagliano a Verissimo: le news sulla malattia

(Adnkronos) – “Non mi devo operare”. Costantino Vitagliano, ospite oggi della puntata di Verissimo su Canale 5, a Silvia Toffanin fornisce news rassicuranti sulle proprie condizioni di salute. L’ex tronista, oggi imprenditore, da mesi convive con una patologia autoimmune. “L’ultima Pet è andata bene, ho potuto diminuire il cortisone, che mi provocava enormi up and down. Ho ripreso ad allenarmi, ho ripreso 7 chili dopo averne persi 20. Quando sono uscito dall’ospedale, non c’era più niente di quello che mi piaceva di me”, dice. I progressi finalmente consentono di tornare a sorridere: “Durante l’estate non potrò prendere il sole, farò il bagno in piscina vestito con mia figlia e va bene così”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)