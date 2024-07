Covid Italia, 9mila contagi in 1 settimana: Campania, Lazio e Lombardia con più casi

(Adnkronos) – Sono quasi 9mila (8.942) i contagi Covid registrati in Italia nella settimana tra l’11 e il 17 luglio, il 62% in più rispetto ai 7 giorni precedenti quando i casi erano 5.503. I morti sono 40, contro i 33 della settimana precedente (il 21% in più). E’ quanto riporta il bollettino aggiornato del ministero della Salute sull’andamento di Covid nel Paese. Sono 3 le regioni che superano quota mille contagi censiti: in testa resta la Lombardia con 1.761 casi, seguita dal Lazio con 1.627 positivi e dalla Campania con 1.483. Il tasso di positività a livello nazionale è pari a 11,2% – calcolato su un totale di 79.967 tamponi eseguiti (erano 76.532 la scorsa settimana) – e sale di 4 punti percentuali rispetto a quello dei 7 giorni precedenti (7,2%).

Cresce incidenza, Rt sopra soglia epidemica

“Osserviamo un ulteriore lieve aumento dei casi di Covid ed anche delle ospedalizzazioni. Tuttavia restano sostanzialmente sotto controllo. L’importante è, oggi come ieri, proteggere i più fragili, a partire dai grandi anziani, dagli oncologici, dagli immunodepressi”. Così all’Adnkronos Salute Francesco Vaia, direttore generale Prevenzione del ministero della Salute. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)