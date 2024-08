Cremona, trovato incosciente sul fondo della piscina: grave un ragazzino di 13 anni

(Adnkronos) – Un ragazzino di 13 anni è stato trovato privo di conoscenza sul fondo della piscina di un centro sportivo dove stava trascorrendo la giornata. E’ accaduto questa mattina a Cremona. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, la richiesta di aiuto è pervenuta poco dopo le 11 all’Areu 118. Il ragazzino è stato rinvenuto in arresto cardiocircolatorio. Il personale sanitario lo ha soccorso e ospedalizzato con manovre di rianimazione in corso, quindi lo ha trasferito in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini delle forze dell’ordine per cercare di far luce sull’accaduto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)