Croazia, per Zoran Milanovic niente vittoria al primo turno: sarà ballottaggio

(Adnkronos) – L’attuale presidente della Croazia, Zoran Milanovic, non ce la fa ad aggiudicarsi la vittoria al primo turno delle elezioni presidenziali. Con il 49,12% dei voti, molto davanti allo sfidante principale, Dragan Primorac, che ha ottenuto il 19,38%, secondo i dati ufficiali della Commissione elettorale statale (CES), quando sono stati scrutinati il 99,59% dei voti, Milanovic – non avendo superato il 50% – sarà dunque presumibilmente al ballottaggio il 12 gennaio prossimo. Milanovic, che è stato primo ministro tra il 2011 e il 2016, è sostenuto dal Partito socialdemocratico croato (SPD) all’opposizione per vincere un secondo mandato, mentre Primorac è sostenuto dal partito conservatore Unione democratica croata (HDZ), che attualmente guida il governo del paese. A queste elezioni si presentavano altri sei candidati, ma nessuno aveva alcuna reale possibilità di raggiungere il secondo turno. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)