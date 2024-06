Croce Rossa: “22 morti in raid Israele vicino a nostra sede Gaza”

(Adnkronos) – Sono 22 le persone che sono morte a causa di un raid aereo israeliano vicino all'ufficio del Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr) a Gaza. L'ufficio è stato ''danneggiato'' e le persone uccise erano tra quelle che avevano trovato rifugio vicino alla struttura, spiega l'ufficio della Croce Rossa in una nota. Sono infatti centina gli sfollati che vivono nelle tende attorno all'ufficio del Cicr. Intanto gli Stati Uniti hanno chiarito a Israele che lo sosterranno nel caso in cui si dovesse arrivare a una guerra totale con Hezbollah. Lo riporta la Cnn citando un alto funzionario statunitense secondo il quale rappresentanti dell'Amministrazione Biden hanno rassicurato in tal senso una delegazione di alti funzionari israeliani in visita a Washington questa settimana. E questo mentre gli attacchi al confine tra Israele e Libano delle ultime settimane hanno aumentato le preoccupazioni circa il possibile scoppio di un altro conflitto in Medio Oriente. Parlando delle provocazioni di Hezbollah, i funzionari statunitensi hanno chiarito di persona che l'Amministrazione Biden offrirà a Israele l'assistenza in materia di sicurezza di cui ha bisogno, ha detto l’alto funzionario Usa a condizione di anonimato alla Cnn. Gli Stati Uniti, ha poi chiaro, non schiereranno truppe americane sul terreno in un simile scenario. All'incontro hanno partecipato alti funzionari israeliani, tra cui il ministro degli Affari strategici Ron Dermer e il consigliere per la sicurezza nazionale Tzachi Hanegbi. Da parte Usa era presente tra gli altri il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, il segretario di Stato Antony Blinken e il coordinatore per gli affari del Medio Oriente della Casa Bianca Brett McGurk a Washington. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)