Crotone, indagato per tentato omicidio figlio 18enne del pizzaiolo tiktoker Chimirri

(Adnkronos) – È stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di tentato omicidio e lesioni personali Domenico Chimirri, il figlio diciottenne di Francesco Chimirri, il pizzaiolo tiktoker rimasto ucciso nel corso di una sparatoria con un agente della polizia di Stato, Giuseppe Sortino, nel pomeriggio di lunedì, nel quartiere popolare di Lampanaro. Sortino è indagato per omicidio ed è ricoverato nell’ospedale ‘Pugliese’ di Catanzaro a seguito delle gravi ferite riportate. In queste ore la Procura di Crotone sta notificando gli avvisi di garanzia anche ad altri soggetti che avrebbero partecipato al pestaggio del poliziotto, mentre una persona è stata denunciata per favoreggiamento. Al vaglio degli inquirenti il video, diffuso sui social, in cui si nota il figlio di Chimirri nel tentativo di raccogliere da terra la pistola d’ordinanza di Sortino e di sparare al suo indirizzo, ma l’arma a quel punto si sarebbe inceppata. Poste sotto sequestro le auto coinvolte nel sinistro che ha preceduto la sparatoria. Le indagini sono coordinate dal pm della Procura di Crotone, Alessandro Rho. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)