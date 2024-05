Da Taylor Swift agli AC/DC, i concerti imperdibili dell’estate

(Adnkronos) – Sarà un’estate da record quella che si apre questa settimana in Italia per la musica dal vivo: tra show pirotecnici, grandi ritorni e tour imperdibili, gli artisti internazionali e quelli nostrani animeranno i palchi del Belpaese esibendosi in stadi, arene e venue all’aperto in una carrellata di concerti che si annunciano già sold out. Dall’atteso show di Taylor Swift, che torna in Italia per due date dopo 10 anni, ai veterani AC/DC, che hanno registrato il tutto esaurito per la data di Campovolo, sono tante le date da segnare in rosso sul calendario, soprattutto per chi sarà impegnato in un tour de force su e giù per lo Stivale pur di non perdere l’artista preferito. Al cuore, del resto, non si comanda. Da vedere e ascoltare c'è davvero tanto. Dopo la tappa inaugurale di Bologna, domani sera i Cccp – Fedeli alla Linea porteranno il loro punk-rock emiliano al Carroponte di Sesto San Giovanni, inaugurando il festival Mi-Ami. Poi il 13 giugno la band di Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur farà tappa a Roma, il 27 giugno a Collegno, il 28 giugno a Perugia, il 4 luglio a Catania, il 12 luglio a Romano D’Ezzellino, il 21 luglio a Servigliano, e il 26 luglio a Firenze. Da segnare in rosso c’è l’atteso live degli AC/DC, che si esibiranno a Campovolo (Reggio Emilia) il 25 maggio prossimo. Nello stesso weekend tornano in Italia anche i Thirty Seconds To Mars: la band di Jared Leto suonerà il 24 maggio a Casalecchio di Reno (Bologna) e il 25 maggio al PalaOlimpico di Torino. Cresce l’attesa anche per un’altra band leggendaria, i Metallica, headliner degli I-Days a Milano, in calendario il 29 maggio all’Ippodromo Snai la Maura. Il primo e il 3 giugno le luci di San Siro saranno tutte per Bruce Springsteen and The E Street Band, mentre il 2 giugno l’iconica chitarra di Eric Clapton suonerà al Lucca Summer Festival. Lo stesso giorno a Casalecchio di Reno (Bologna) – Unipol Arena sarà la volta di Nickelback mentre gli Evanescence si esibiranno il 12 giugno alla Fiera Milano Live. L’estate italiana sarà animata da molto rock e musica alternativa. Come gli statunitensi Avenged Sevenfold che saranno sul palco del Firenze Rocks il 13 giugno, dando il via a cinque giorni di fuoco per gli amanti del genere. Il 14 giugno sarà la volta degli Jane’s Addiction, capitanati da Perry Farrell, che tornano in Italia dopo 8 anni per un’unica data nell’ambito del Festival 'La prima estate' al Lido di Camaiore (Lucca). Il 15 luglio a Firenze sarà la volta dell’alternative/progressive metal dei Tool mentre il 16 giugno all’Ippodromo Snai la Maura (I-Days Milano 2024) saliranno sul palco i Green Day. La ciliegina sulla torta sarà messa il 17 giugno, quando, oltre allo show sold out dei Megadeth all’Alcatraz, al Circolo Magnolia si esibirà Mr Bungle, il progetto di rock sperimentale di Mike Patton. Tra i live imperdibili c’è poi quello dei Garbage, il 26 giugno a Milano – Circolo Magnolia, dei Placebo il 1 luglio a Legnano (Mi) e il 9 luglio a Pordenone, e degli Arcade Fire il 2 luglio alla Fiera Milano Live. Gli Smashing Pumpkins e Tom Morello saranno invece sul palco di Lucca il 6 luglio. Torna in Italia per tre date imperdibili anche il gruppo stoner rock Queens Of The Stone Age, che sarà il 4 luglio a Roma il 5 luglio a Bassano del Grappa (Vi) e il 6 luglio a Milano per gli I-days. Saranno in Italia per un’unica data i Bring Me The Horizon, il 7 luglio agli I-Days Milano 2024 mentre il rock di Lenny Kravitz suonerà il 12 luglio al Lucca Summer festival, il 13 luglio a Perugia e il 13 agosto al Lido di Camaiore (Lucca). Il 13 agosto sarà la volta anche dei Behemoth, la black/death metal band polacca che salirà sul palco del Phenomenon di Fontaneto D’Agogna (No) per un'unica data italiana. Gli amanti della French touch saranno accontentati con i live degli Air in programma il 21 giugno a Roma, il 22 giugno a Ferrara e il 2 agosto a Locorotondo (Ba). Anche questa estate non mancheranno i Coldplay, che il 12, 13, 15 e 16 luglio faranno tappa a Roma. Attesissimo, negli stessi giorni, lo show di Taylor Swift, la regina dei record, che porterà a Milano il suo The Eras Tour! Il 13 e il 14 luglio. A Reggio Emilia, il 21 luglio, suonerà invece il grande metal dei Rammstein, la band industrial metal tedesca che sul palco di Campovolo tornerà con il consueto tripudio di fuoco e fiamme. Grande attesa anche per Lana Del Rey, che animerà gli I-Days a Milano, il 4 giugno, e Sum41 e Avril Lavigne, sold out, sempre agli I-Days il 9 luglio. I nostalgici degli anni ’80 potranno invece cantare sulle note dei Simple Minds, in tour in Italia dal 28 giugno al 4 luglio, di Sting il 3 agosto a Santa Margherita di Pula (Ca) e dei Duran Duran, a Lucca il 23 luglio. Tra le band da tenere d’occhio a Milano ci sono poi i Turnstile, la band americana hardrock punk che si esibirà al Circolo Magnolia il 19 giugno e, per gli appassionati di new wave e gothic rock, tornano anche i The Cult al Carroponte il 27 luglio. Tra le chicche da non perdere i Massive Attack, che saranno il 13 luglio in Piazza Sordello a Mantova, Ed Sheeran l’8 e il 9 giugno a Lucca e i Deep Purple, il 10 giugno a Roma, e l’11 giugno a Marostica. E gli italiani? Non mancano di certo all'appello. Achille Lauro sarà in tour dal 13 luglio con il suo 'Summer Fest', Biagio Antonacci dal 9 giugno al 27 luglio toccherà le principali città italiane, così come Calcutta, dal 22 giugno al 28 luglio e Clara – dal 13 giugno al 24 agosto. Tornano anche i Club Dogo, dal 28 giugno al 31 agosto, mentre Coez e Frah Quintale porteranno le loro hit in tutta Italia dal 2 luglio al 23 agosto. L'inedita coppia De Gregori e Zalone si esibirà invece sulle note di 'Pastiche' il 5 e 9 giugno alle Terme di Caracalla a Roma, mentre Emma sarà live dal 13 giugno al 10 agosto. Tour estivo anche per Gazzelle dal 4 luglio al 15 agosto, Geolier – dal 15 giugno al 12 agosto, Mahmood – dal 19 luglio al 23 agosto, Max Pezzali, negli stadi al 9 giugno al 2 luglio, Vasco Rossi – dal 7 al 30 giugno, Renato Zero e Zucchero.