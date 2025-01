Dai biopic su Robbie Williams e Dylan a ‘Bridget Jones’, i film più attesi nel 2025

(Adnkronos) – Il 2025 al cinema inizia a suon di musica e di humor inglese con ‘Better Man’, il biopic su Robbie Williams di Michael Gracey (già alla regia di ‘The Greatest Showman’). Dall’1 gennaio nelle sale con Lucky Red, il musical in live-action ripercorre le tappe della fulminea ascesa, della drammatica caduta e della straordinaria rinascita della superstar del pop britannico Williams. Il racconto segue il viaggio di Williams dall’infanzia, dall’esordio come componente più giovane della boy band Take That fino ai suoi straordinari successi come artista solista da record. A vestire i panni di Williams da adolescente e poi da adulto Jonno Davies, trasformato in una scimmia in CGI. Il nuovo anno si apre anche con la musica di Maria Callas, interpretata da Angelina Jolie. L’1 gennaio con 01 Distribution debutta l’atteso biopic ‘Maria’ firmato da Pablo Larraín, un ritratto intimo della vita tumultuosa, bella e tragica della più grande cantante d’opera del mondo, rivissuta e reimmaginata durante i suoi ultimi giorni nella Parigi degli Anni 70. Nel cast anche gli italiani Pierfrancesco Favino e Alba Rohrwacher. Il primo dell’anno arriva nelle sale con Universal Pictures anche ‘Nosferatu’ di Robert Eggers, remake del classico horror muto del 1922. Il regista scrive una storia che esplora i confini tra amore e orrore, attraverso l’ossessione tra una giovane donna tormentata – interpretata da Lily-Rose Depp (la figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis) – e il terrificante vampiro – interpretato da Bill Skarsgård – che si è infatuato di lei, provocando un indicibile orrore. Nel cast anche Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson e Willem Dafoe. “Sotto molti aspetti, è il mio film più personale. Una storia che non ho inventato, ma con cui ho convissuto e vissuto dentro, e che ho sognato sin dall’infanzia. Il film è intriso di molti dei miei ricordi e delle mie esperienze personali, amplificati e trasposti nella Germania baltica del 1830”, ha raccontato il regista alla stampa internazionale. Non è ancora uscito nelle sale ma in rete si parla solo di ‘Emilia Perez’ di Jacques Audiard, dal 9 gennaio nelle sale con Lucky Red. Il film musicale racconta di Rita, un avvocato al servizio di un grande studio, più interessato a scagionare i criminali che a consegnarli alla giustizia. Un giorno riceve un’offerta del tutto inaspettata: aiutare un potente boss del cartello messicano della droga a ritirarsi dai suoi loschi affari e sparire per sempre. L’uomo ha in mente di attuare il progetto su cui lavora da anni: diventare la donna che ha sempre sognato di essere. Insoddisfatta del suo lavoro, Rita decide di accettare l’incarico, ignara del fatto che questa scelta cambierà per sempre la vita di molti. Nel cast Zoe Saldana, Karla Sofia Gascòn, Selenza Gomez e Adriana Paz. Tra i film più attesi c’è anche ‘A Complete Unknown’, il biopic su Bob Dylan interpretato dalla giovane star Timothée Chalamet, che dà voce all’icona della musica internazionale. Al cinema dal 23 gennaio – distribuito da Searchlight Pictures – e con la regia di James Mangold, il film è ambientato nella New York dei primi Anni 60. Sullo sfondo di una vibrante scena musicale e di tumultuosi sconvolgimenti culturali, un enigmatico diciannovenne del Minnesota arriva nel West Village con la sua chitarra e un talento rivoluzionario, destinato a cambiare il corso della musica americana. Mentre stringe i suoi legami più profondi durante l’ascesa verso la fama, cresce la sua irrequietezza nei confronti del movimento folk e, rifiutando di essere etichettato, compie una scelta controversa che risuona culturalmente in tutto il mondo. Timothée Chalamet interpreta e dà voce a Bob Dylan in A Complete Unknown di James Mangold, l’elettrizzante storia vera dietro l’ascesa di uno dei cantautori più iconici della storia Attesa anche per ‘Babygirl’ – al cinema dal 30 gennaio con Eagle Pictures – in cui Nicole Kidman interpreta una potente donna d’affari mette a repentaglio la sua vita professionale e personale quando intraprende una relazione segreta e intensa con il suo giovane assistente. Nello stesso giorno torna sul grande schermo Robert Pattinson, diretto dal regista sud-coreano Bong Joon-ho. Dopo il premio Oscar per ‘Parasite’, porta al cinema ‘Mickey 17′(distribuito da Warner Bros. Pictures): un film di fantascienza che indaga sull’identità e il sacrifico umano. Pattinson è Mickey Barnes, un impiegato usa e getta, un ‘sacrificabile’ della sua azienda, mandato in avanscoperta sul pianeta ghiacciato Niflheim per la futura colonizzazione. Ogni volta che una replica di Mickey muore, viene rigenerato un nuovo clone, attraverso una stampante 3D, che contiene i suoi ricordi intatti. Febbraio si apre con ‘Queer’, il film di Luca Guadagnino con protagonista Daniel Craig in un ruolo inedito. Tratto dall’omonimo romanzo autobiografico di William Borroughs, la pellicola (dal 13 febbraio nelle sale) racconta di un viaggio in Sud America e di un’ossessione sessuale che trasforma la vita di un uomo di nome Lee (Craig). Il 27 febbraio arriva l’attesissimo nuovo capitolo delle avventure di Bridget Jones in ‘Un amore di ragazzo’ con l’iconica Renée Zellweger. Quattro anni dopo la morte del marito Mark Darcy (Colin Firth), Bridget continua a destreggiarsi tra il lavoro, i due figli e lo storico ex Daniel Cleaver (Hugh Grant). Quando le amiche la incoraggiano a trovarsi un nuovo amore, a Bridget si presentano due possibili candidati: il signor Wallaker, l’insegnante dei figli, e il giovane e aitante Roxster (Leo Woodall). In casa Topolino grande curiosità per ‘Biancaneve’ diretto da Marc Webb, la rivisitazione in live-action della classica fiaba Disney del 1937 che arriverà nelle sale italiane il 20 marzo 2025. L’avventura ripercorre la storia senza tempo con Rachel Zegler nel ruolo della protagonista e Gal Gadot nei panni della matrigna, la Regina Cattiva. Mentre dalla Pixar arriva ‘Elio’, da giugno nelle sale. Il film d’animazione racconta la storia di un ragazzino identificato per errore come leader della Terra, dovrà stringere legami inaspettati, superare una crisi di proporzioni intergalattiche e assicurarsi di non perdere l’opportunità di vivere il suo sogno più grande. E non solo. Disney si sta preparando per ritornare a Pandora con il nuovo capitolo di ‘Avatar’, dal titolo ‘Fuoco e Cenere’, con la regia di James Cameron. Il film con Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang e Oona Chaplin è atteso a dicembre. Il 19 giugno debutta al cinema con Eagle Pictures, ’28 anni dopo’ (prodotto Sony Pictures) con la regia del premio Oscar Danny Boyle. È il terzo film della saga iniziata nel 2002 con ’28 giorni dopo’ e proseguita nel 2007 con ’28 settimane dopo’. Sono passati quasi tre decenni da quando il virus della rabbia è fuoriuscito da un laboratorio di armi biologiche e ora, ancora in una quarantena forzata e brutale, alcuni sono riusciti a sopravvivere in mezzo agli infetti. Un gruppo di sopravvissuti vive su una piccola isola collegata alla terraferma da un’unica strada rialzata ed estremamente protetta. Quando uno di questi lascia l’isola per una missione diretta nel profondo della terraferma, scoprirà segreti, meraviglie e orrori che hanno mutato non solo gli infetti ma anche gli altri sopravvissuti. Nel cast Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Jack O’Connell, Alfie Williams e Ralph Fiennes. Pochi giorno dopo, il 25 giugno, arriva nelle sale ‘F1’ con Brad Pitt e prodotto dal pilota Lewis Hamilton. Al centro della storia c’è l’ex campione di Formula 1 americano Sonny Hayes (Pitt), che si è ritirato nelle categorie automobilistiche minori dopo uno spaventoso incidente. Il suo caro amico Ruben, proprietario della scuderia Expensify APX-GP, lo convince però a rimettersi in gioco per fare da mentore al promettente pilota britannico Joshua Pearce. Tra i due nasce una forte rivalità. Ultimi ma non ultimi: 'Wicked 2', seconda parte dell'adattamento cinematografico del musical di Broadway, con protagoniste Ariana Grande (Glinda) e Cynthia Erivo (Elphaba), nelle sale il 20 novembre con Universal Pictures; 'Jurassic World Rebirth', nelle sale a luglio, con protagonisti Scarlett Johansson e Jonathan Bailey; 'Wake Up Dead Man: a Knives Out Mystery', terzo capitolo della saga mystery iniziata nel 2019 con 'Knives Out'. In arrivo su Netflix, ancora senza data di uscita, il film diretto da Rian Johnson vede come protagonista Daniel Craig nei panni dell'investigatore Benoit Blanc.