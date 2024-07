David Parenzo smentisce chiusura ‘La Zanzara’: “Ma quando mai!”

(Adnkronos) –

La Zanzara chiude i battenti? “Ma quando mai, abbiamo già rinnovato tutto, anzi ci saranno anche delle importanti novità che non possiamo comunicare”. Così David Parenzo all’Adnkronos chiarisce il suo annuncio di ieri su X in cui sembrava voler dire con un ‘forse’ che lo storico programma condotto da lui e Giuseppe Cruciani, in onda su Radio 24, ”chiude i battenti – aveva scritto il giornalista – ultima puntata, poi si torna (forse) a settembre”. ‘La Zanzara’ quindi andrà in onda ma ”per scaramanzia – spiega ancora Parenzo – dico sempre ‘forse’, non si sa mai cosa può succedere domani, mi piace scherzare. Non solo andrà in onda – ribadisce – ma ci saranno nuovi prodotti che non posso rivelare”, conclude. (di Alisa Toaff) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)