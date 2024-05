Decaro e il video virale, quando la comunicazione politica funziona

(Adnkronos) – Un video può diventare più efficace di tanti comizi. Succede, come nel caso di Antonio Decaro e del suo post su TikTok per le elezioni europee diventato rapidamente virale, quando la comunicazione politica riesce a rispondere a una domanda semplice: come posso far capire a più persone possibile quello che voglio dire? Nel caso specifico, il messaggio finale è chiaro 'Finalmente in Europa sentiranno la voce del Sud'. Ci si arriva passando per i dialetti di tutte le regioni della circoscrizione in cui è candidato il sindaco di Bari. E ci si arriva anche attraverso gli errori nella pronuncia, le storpiature che fanno ridere, la disapprovazione o l'approvazione del 'maestro' o della 'maestra' di turno. Il politico non spiega, non promette, non pontifica. Il politico studia, si impegna, si mette in gioco 'letteralmente' per arrivare dove vuole arrivare. A prescindere dallo schieramento politico e dal candidato, una lezione di comunicazione politica. (Di Fabio Insenga) —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)