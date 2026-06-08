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Di Bisceglie (Camcom): “Infrastrutture digitali producono efficienza, semplificazione e fiducia”

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(Adnkronos) – “Le infrastrutture digitali hanno assunto lo stesso valore che nel Novecento avevano porti, ferrovie e reti energetiche: non sono soltanto strumenti tecnologici, ma infrastrutture economiche e civiche che producono efficienza, semplificazione e fiducia”. Lo ha detto la presidente della Camera di commercio di Bari, Luciana Di Bisceglie in occasione dei 25 anni si Infocamere sul territorio.  

“In questo percorso – ha sottolineato – il Registro delle imprese e i servizi sviluppati da Infocamere rappresentano un patrimonio pubblico di grande valore, capace di rendere più semplice il rapporto tra imprese e Pubblica amministrazione. La sfida dei prossimi anni sarà trasformare sempre più il patrimonio dei dati certificati in servizi, conoscenza e opportunità per cittadini e imprese, costruendo amministrazioni realmente interoperabili e orientate allo sviluppo. Oggi la competitività di un territorio si misura anche dalla qualità delle sue infrastrutture digitali e Bari ha dimostrato di poter giocare questa partita da protagonista”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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