Di Foggia (Terna): “Col portale Terra nuovo passo avanti nella transizione energetica”

"Oggi tracciamo un nuovo, fondamentale, passo in avanti nel percorso di transizione energetica del nostro Paese, a conferma del ruolo strategico che Terna ricopre. Il portale TE.R.R.A. crea una base sostanziale per la programmazione territoriale efficiente e sostenibile, fornendo informazioni trasparenti e accessibili sullo stato attuale e futuro degli impianti di rete e di accumulo, sulle richieste di connessione e sui vincoli ambientali, paesaggistici e culturali che ricadono sul territorio nazionale". Così Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato e direttore generale di Terna, presentando oggi il portale digitale per la programmazione efficiente delle infrastrutture energetiche del Paese. "Ringrazio il ministro Pichetto Fratin per la fiducia che ha riposto nell'esperienza di Terna per la realizzazione e lo sviluppo di questo progetto, basato sull'evoluzione digitale al servizio della transizione energetica. Sono fiera – continua Di Foggia – di poter presentare il portale TE.R.R.A. nel rinnovato Centro Nazionale di Controllo di Terna, un'eccellenza e un'avanguardia tecnologica nel quale, tramite l'attività di dispacciamento e conduzione, si garantisce il monitoraggio e il controllo del Sistema Elettrico Nazionale secondo criteri di sicurezza, efficienza, efficacia ed economicità".