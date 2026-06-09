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Disabile gambizzato a Napoli per un like sui social, fermato un giovane

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(Adnkronos) –
È in stato di fermo il presunto il presunto responsabile degli spari contro un ragazzo disabile avvenuti alcuni giorni fa nel quartiere Arenaccia, a Napoli. E’ un giovane, legato da vincoli di parentela ad un presunto affiliato dalla criminalità organizzata locale.  

Nei giorni scorsi l’aggressore aveva sparato ad una gamba ad un 29enne disabile poiché quest’ultimo aveva messo un like sul profilo TikTok della sua fidanzata. L’aggredito è ancora in ospedale e rischia di rimanere sulla sedia a rotelle a vita. Agli investigatori della Squadra Mobile di Napoli, il giovane ha confessato di avere compiuto il gesto al culmine di un’accesa discussione e poi di essersi pentito. L’aggressore, dopo gli spari al disabile, gli ha anche sfilato un orologio di valore, poi fatto ritrovare in una salumeria a seguito di una trattativa via social tra la moglie del disabile e la madre dell’aggressore. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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