24.7 C
Firenze
lunedì 25 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Disordini derby Toro-Juve, stabili condizioni tifoso ferito: è ancora in prognosi riservata

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Sono stabili le condizioni del tifoso rimasto ferito ieri pomeriggio domenica 24 maggio durante i disordini che si sono verificati prima del derby tra Toro e Juve nei pressi dello stadio di Torino.  

Oggi sarà sottoposto a una tac di controllo, mentre resta ricoverato nel reparto di terapia intensiva delle Molinette in prognosi riservata.  

Il giovane ha riportato un trauma cranico giudicato severo dai sanitari che all’arrivo in ospedale lo hanno sottoposto a intervento neurochirurgico. Dai primi accertamenti a colpirlo sarebbe stato un oggetto contundente, verosimilmente una bottiglia di vetro. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
24.7 ° C
27.7 °
23.4 °
55 %
0.5kmh
5 %
Lun
30 °
Mar
35 °
Mer
32 °
Gio
32 °
Ven
33 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2403)ultimora (1190)Video Adnkronos (431)ImmediaPress (262)lavoro (132)salute (90)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati