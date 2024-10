Djokovic batte Nadal, è terzo nel Six Kings Slam

(Adnkronos) – Novak Djokovic batte l’eterno rivale Rafael Nadal nell’ultimo faccia a faccia della carriera e chiude al terzo posto il Six Kings Slam, la ricca esibizione che si conclude oggi a Riad, in Arabia Saudita. Il 37enne serbo, numero 4 del mondo, sconfigge il 38enne spagnolo, sceso al numero 153 del ranking Atp e prossimo al ritiro, con il punteggio di 6-2, 7-6 (7-5) dopo un’ora e mezza di gioco. Si chiude una rivalità stellare nella storia del tennis e dello sport: Djokovic centra il 32esimo successo in 61 confronti diretti, il duello eterno va in archivio con lo score di 32-29. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)