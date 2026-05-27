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Djokovic come Michael Jackson al Roland Garros, moonwalk dopo la vittoria

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(Adnkronos) – Novak Djokovic vince, balla come Michael Jackson (più o meno) e rilancia la sfida a Aryna Sabalenka. Il serbo, numero 3 del seeding, al Roland Garros supera il secondo turno imponendosi contro il francese Valentin Royer 6-3, 6-2, 6-7 (7-9), 6-3. Archiviata la pratica, il 39enne si dedica al duello con l’amica Aryna Sabalenka. Il serbo e la bielorussa, numero 1 del tennis femminile, si contendono il titolo di miglior ballerino del torneo. 

 

Djokovic, nel nuovo duello, si esibisce con un (rivedibile) moonwalk ispirato a Billie Jean di Michael Jackson. “Questo non si batte”, dice congedandosi. Ora non resta che attendere la risposta di Sabalenka. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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