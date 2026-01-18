11.3 C
Djokovic-Martinez: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –
Novak Djokovic torna protagonista agli Australian Open 2026. Lunedì 19 gennaio il tennista serbo affronta lo spagnolo Pedro Martinez, numero 71 del mondo – in diretta tv e streaming – nel primo turno del primo Slam della stagione, a cui Jannik Sinner arriva da bicampione in carica dopo i successi del 2024 e 2025. Djokovic è reduce dal forfait alle ultime Atp Finals per problemi fisici, annunciati dopo aver vinto il torneo di Atene battendo Lorenzo Musetti in finale, che è poi volato a Torino al suo posto. 

 

La sfida tra Djokovic e Martinez è in programma oggi, lunedì 19 gennaio, non prima delle 10 ora italiana. Il match del serbo è infatti il secondo della sessione serale australiana, in programma sulla Rod Laver Arena dopo Swiatek-Yuan. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello di Melbourne che sarà quindi il loro primo incrocio. 

 

Djokovic-Martinez, come tutte le partite degli Australian Open, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max. 

 

