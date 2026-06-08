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Djokovic, messaggio a Zverev dopo il Roland Garros: “Felice per te, meriti questo successo”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Sascha, ti conosco da quando avevi 10 anni. Ricordo di averti visto competere contro mio fratellino sui campi di allenamento mentre io mi confrontavo con tuo fratello maggiore, Mischa, sulle grandi scene del circuito e del professionismo. Nel corso di tutto questo tempo abbiamo instaurato un rapporto di rispetto e amicizia con te e con tutta la tua famiglia”. Inizia così il lungo post social dedicato dall’ex numero uno del ranking Atp Novak Djokovic a Sascha Zverev, vincitore del Roland Garros, il primo Slam della sua carriera.  

 

Djokovic ha aggiunto: “Abbiamo avuto innumerevoli conversazioni sulle tattiche del tennis, sulle strategie di gioco, sulla vita, la famiglia o gli affari. Abbiamo trascorso momenti divertenti anche lontano dal campo. Sapendo di tutte le avversità che hai dovuto affrontare fin da giovane con la tua malattia, superando le barriere mentali più grandi per zittire tutte quelle voci che dicevano che non avresti mai vinto un Grande Slam, rendono questo primo titolo ancora più speciale e memorabile”. 

Il serbo ha concluso: “Vedere le lacrime di emozione che sgorgavano dai tuoi occhi nel condividere quel momento con i tuoi genitori, il tuo fratello e gli altri membri del tuo team mi emoziona veramente. Sono felice per quello che hai realizzato, meriti assolutamente questo successo perché hai lavorato duramente. Goditi questo successo”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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