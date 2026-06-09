Dolomiti, trovata morta l’escursionista slovena scomparsa in Val di Fanes

(Adnkronos) – Si sono concluse con il ritrovamento del corpo senza vita della donna slovena di 54 anni le ricerche avviate nelle scorse ore in Val di Fanes, nel Bellunese. L’escursionista è stata individuata dai soccorritori nella forra sottostante il Ponte Outo, noto anche come Ponte Alto, struttura panoramica situata nel Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo, sospeso a circa 1400 metri di altezza sopra la confluenza del Rio Travenanzes e del Rio Fanes che dà il nome alla valle.

Alle operazioni hanno partecipato il Soccorso Alpino del Veneto, i carabinieri, la Guardia di finanza, i vigili del fuoco, unità cinofile e droni. Dopo il recupero della salma sono stati avviati gli accertamenti da parte delle autorità competenti per chiarire le circostanze dell’accaduto. Al momento, tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, vi è quella di un gesto volontario.

La scomparsa della 54enne era stata segnalata ai carabinieri di Ortisei dalla madre, che non riusciva più a mettersi in contatto con la figlia. Secondo quanto emerso, la donna avrebbe dovuto trovarsi in Val Gardena, ma gli accertamenti hanno portato i soccorritori nel territorio di Cortina d’Ampezzo.

L’auto dell’escursionista era stata infatti individuata parcheggiata all’ingresso del Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo, in località Felizon, dopo che le telecamere di videosorveglianza l’avevano ripresa mentre transitava in direzione di Fiames nella serata di sabato. L’ultimo segnale telefonico attivo era stato registrato nella mattinata di domenica nell’area del Col Rosà.

Le ricerche si erano concentrate tra il Col Rosà e la Val di Fanes, con l’impiego di elicotteri della Guardia di finanza e dei vigili del fuoco, droni e squadre a terra. Il corpo della donna è stato infine localizzato nella zona del Ponte Outo, ponendo fine alle operazioni di ricerca.

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