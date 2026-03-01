7.8 C
Firenze
domenica 1 Marzo 2026
Domenica In – Speciale Sanremo, oggi con Mara Venier: i 30 big e gli ospiti

REDAZIONE
(Adnkronos) – Oggi, domenica 1 marzo, alle 14.00 su Rai 1, in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, andrà in onda ‘Domenica In – Speciale Sanremo’, condotta da Mara Venier.  

Nel corso della puntata, si esibiranno sul palco dell’Ariston tutti e 30 i cantanti in gara nella 76° edizione del Festival di Sanremo, condotto anche quest’anno da Carlo Conti. In compagnia di Mara Venier, in qualità di ‘opinionisti’ ci saranno anche Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. 

Con loro anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, oltre ad alcuni giornalisti delle più qualificate testate accreditate al Festival. La puntata di ‘Domenica In’ da Sanremo andrà in onda, come di consueto, dalle 14.00 e terminerà alle 19.55 per dare la linea al Tg1. 

