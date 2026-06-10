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Donzelli chiude a Vannacci: “E’ contro di noi, vuol far cadere il governo”

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(Adnkronos) – C’è “una serie di persone” che è “contro il lavoro che sta facendo il governo di centrodestra”, e “tra questi c’è anche Vannacci”. Lo dice il responsabile organizzazione di Fdi, Giovanni Donzelli, a ‘Point break’ di Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti, in onda stasera sul canale 550 San Marino RTV, diretta da Roberto Sergio. “Non vedo perché dovrei parlare di alleanza con uno che è contro di noi esattamente come il Pd. Vannacci è tra quelli che vorrebbero far cadere il governo Meloni”, avverte Donzelli. 

politica

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