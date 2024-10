Due anni di governo Meloni, gradimento stabile per l’esecutivo e premier prima tra i leader: l’analisi

(Adnkronos) – Con un gradimento del 46,1% rispetto al 46,9% dell’ottobre 2023, il governo Meloni

taglia il traguardo del secondo anno di legislatura con orientamento stabile degli italiani nei suoi confronti. Lo rileva l’ultima analisi di Vis Factor, società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico, realizzata attraverso Human Index, il super indicatore che fa convergere i dati raccolti tramite i sondaggi quantitativi e quelli tramite web e social listening, ottenuto in collaborazione con Emg.

MELONI, TAJANI, SCHLEIN SUL PODIO DEI LEADER – Giorgia Meloni, con il 39,3%, è prima nella top five relativa al gradimento dei leader. Seguono il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, con il 33,6%, la segretaria del Pd, Elly Schlein, con il 30,9%, il presidente del Movimento Cinquestelle, Giuseppe Conte, con il 29,7%, e l’altro vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, con il 26,5%.

TAJANI MINISTRO CON PIU’ CONSENSI – Per quanto riguarda i ministri, il titolare degli Esteri, Antonio Tajani, è quello che ottiene più consensi, seguito dai colleghi della Difesa, Guido Crosetto (32,7), del Made in Italy, Adolfo Urso (31,7), dell’Ambiente ed Energia, Gilberto Pichetto Frattin (29,7), e dell’Interno, Matteo Piantedosi (29,6).

FRATELLI D’ITALIA AL 28,8, PD AL 22,6 – Nelle intenzioni di voto Fratelli d’Italia è al 28,8%, il Partito democratico al 22,6%, il Movimento 5 Stelle al 12,3%, Forza Italia al 9,2%, la Lega all’8,2. Seguono Alleanza Verdi e Sinistra al 6,4%, Italia viva al 2,5%, Azione al 2,4.

IL GIUDIZIO SULLA LEGGE DI BILANCIO –

Vis Factor ha poi realizzato un focus sulla legge di Bilancio prendendo in considerazione esclusivamente le conversazioni social. Il sentiment è negativo al 60,2% e le emozioni più associate alle discussioni sono preoccupazione (25%), delusione (21%) e frustrazione (14%). I concetti usati con maggiore frequenza dagli utenti in post e i commenti analizzati sono “banche e assicurazioni”, “nuove tasse”, “taglio cuneo” e “cuneo fiscale”, “aumento accise”, “risorse sanità”, “taglio ministeri”, “tassa extraprofitti”. I temi che emergono maggiormente in associazione alla legge di Bilancio sono: tasse (28,33% di discussioni, con sentiment negativo del 78%), sanità (23,98% di discussioni con sentiment negativo dell’81%), redistribuzione (18,45% delle discussioni con sentiment negativo del 66%), l

avoro (17,30% delle discussioni con sentiment positivo del 51%) e pensioni (8,20% delle discussioni con sentiment positivo del 65%).

LE TASSE PIU’ ODIATE Infine la top five delle tasse più odiate dagli italiani: al primo posto le accise di benzina e tabacco (29,12%), a seguire l’Iva (22,41%) le tasse sulla casa (18,16%), le tasse sul lavoro (17,21%) e il canone Rai (9,09%).

‘GOVERNO E PREMIER TENGONO, MANCA ALTERNATIVA’ – “Il Governo e Giorgia Meloni tengono sostanzialmente rispetto allo scorso anno per tre motivi fondamentali: hanno dato stabilità al Paese, non hanno commesso errori sostanziali, non esiste al momento un’alternativa credibile”, commenta Tiberio Brunetti, fondatore di Vis Factor. “Anche in questa legge di Bilancio, il cui sentiment negativo è fisiologico e non peggiorativo rispetto a quelle precedenti, che si preannunciava molto dura, si è sostanzialmente parato il colpo senza gravare su imprese e famiglie. Di certo -spiega ancora Brunetti- tutto questo non basta per salvare la legislatura: mancano, come abbiamo già avuto di sottolineare più volte, provvedimenti forti e incisivi che possano caratterizzare l’azione dell’Esecutivo, ma per questo ci sono ancora tre anni di tempo. Di certo al momento aiuta la mancanza di una opposizione coesa e credibile che possa parlare con voce univoca e incalzare il Governo”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)