Durigon: “Dare forza a Its academy centrale da 2027 in poi”

(Adnkronos) – “Il Pnrr termina quest’anno, con tante risorse che abbiamo messo in campo e tante infrastrutture create, vedi gli Its academy. Tante innovazioni nel contesto formativo che fanno sì che oggi dobbiamo essere più specifici nella formazione. Ci hanno chiesto velocità e coraggio e noi dobbiamo inserire la specificità, e l’orientamento ad essa, nel contesto delle nuove risorse che destineremo alla formazione. Dare forza agli Its e agli Its academy sarà quindi un elemento fondamentale dal 2027 in poi”. Così il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, risponde ad Adnkronos/Labitalia, a margine del talk Adnkronos ‘Equilibri e prospettive del sistema salute. L’industria farmaceutica scommette sulle competenze’ al Palazzo dell’Informazione a Roma, sulle sollecitazioni del presidente di Farmindustria, Marcello Cattani, anch’egli intervenuto al talk.

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