E’ morto Alberto Bertone, fondatore di Acqua Sant’Anna

(Adnkronos) – Lutto all’Acqua Sant’Anna. E’ scomparso Alberto Bertone, presidente e ad della società che aveva fondato nel 1996. Aveva 59 anni. Ad annunciarlo “con immenso dolore” con una nota la famiglia, i dipendenti e i collaboratori.  

“Imprenditore visionario e coraggioso, ha saputo coniugare visione imprenditoriale, capacità d’innovazione e una profonda attenzione per le persone, diventando nel tempo un punto di riferimento non solo per il suo settore ma per l’intero tessuto economico e sociale del Paese”, sottolinea la nota ricordando che “sotto la sua guida, Acqua Sant’Anna è cresciuta fino a diventare l’azienda leader in Italia nelle acque minerali”.  

“Ma il suo lascito va oltre i risultati economici: la sua umanità, il rispetto per i collaboratori, la sensibilità verso il territorio e la costante volontà di migliorare, ne hanno fatto un esempio di leadership autentica e generosa. Un grande uomo, profondamente legato alla sua famiglia, guidato da altruismo e senso del dovere che non saranno mai dimenticati”, conclude la nota.  

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

