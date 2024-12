È morto Charles Shyer, regista de ‘Il padre della sposa’

(Adnkronos) – Lo sceneggiatore, regista e produttore statunitense Charles Shyer, noto per aver scritto e diretto il film ‘Il padre della sposa’ del 1991 e il suo sequel quattro anni dopo, è morto venerdì 27 dicembre all’età di 83 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla famiglia, senza fornire fornite le cause del decesso e il luogo. La famiglia Meyers-Shyer ha rilasciato questa dichiarazione al sito Deadline: “È con un cuore indescrivibilmente pesante che condividiamo la notizia della scomparsa del nostro amato padre Charles Shyer. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nelle nostre vite, ma la sua eredità vive attraverso i suoi figli e i cinque decenni di meraviglioso lavoro che ha lasciato. Onoriamo la vita straordinaria che ha condotto e sappiamo che non ci sarà mai un altro come lui”.

Nato a Los Angeles l’11 ottobre 1941 (secondo Deadline è questo l’anno esatto, e non il 1951 come indicato da alcune fonti), Shyer è stato un maestro della commedia romantica. Ha iniziato la carriera come sceneggiatore, scrivendo film come ‘Il bandito e la Madama’ (1977) di Hal Needham (1977) e ‘Verso il sud’ (1978) di Jack Nicholson. Si è affermato a Hollywood per la sceneggiatura di ‘Soldato Giulia agli ordini’ (1980) di Howard Zieff interpretato da Goldie Hawn, con cui ha ottenuto la nomination all’Oscar condivisa con Nancy Meyers e Harvey Miller. Ha poi scritto anche ‘Jumpin’ Jack Flash’ (1986) di Penny Marshall. Shyer (sempre regista) ha lavorato spesso in coppia con Meyers: i due si sposeranno nel 1990 e continueranno a sceneggiare insieme. Portano le loro doppie firme ‘Vertenza inconciliabile’ (1984), con Ryan O’Neal, Shelley Long e Drew Barrymore; ‘Baby Boom’ (1987), con Diane Keaton, Sam Shepard e Sam Wanamaker; ‘Il padre della sposa’ (1991), con Steve Martin, Diane Keaton e Kimberly Williams-Paisley, e ‘Il padre della sposa 2’ (1995), con lo stesso cast principale; ‘Inviati molto speciali’ (1994), con Nick Nolte e Julia Roberts. Tutti questi film sono stati diretti da Shyer, mentre la coppia sarebbe diventata uno dei team più prolifici di commedie del settore fino al loro divorzio nel 1999, poco dopo aver scritto e prodotto il remake di successo del 1998 ‘Genitori in trappola’ per la Disney, con la regia della stessa Nancy Meyers che vedeva una giovane Lindsay Lohan nel ruolo di due gemelle che cercavano di far tornare insieme i loro genitori. Dopo il loro divorzio nel 1999, Shyer si è messo in proprio dirigendo e producendo il film d’ambientazione storica francese ‘L’intrigo della collana’ (2001) con Hilary Swank e il remake del 2004 di ‘Alfie’ con Jude Law nel ruolo principale del film scritto, diretto e prodotto da Shyer. I suoi crediti più recenti includono la scrittura e la regia del film Netflix del 2022 ‘Il diario segreto di Noel’ e il ruolo di co-sceneggiatore e produttore del film natalizio del 2023 ‘Best Christmas Ever!’ di Mary Lambert. (di Paolo Martini) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)