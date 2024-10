E’ morto Christopher Ciccone, fratello di Madonna

(Adnkronos) – Christopher Ciccone, fratello minore della popstar Madonna, è morto venerdì 4 ottobre all’età di 63 anni, come riporta “The Hollywood Reporter”. Ciccone ha lottato contro il cancro e si è spento “serenamente”, circondato dal marito, l’attore britannico Ray Thacker, e dai suoi cari, secondo quanto dichiarato da un rappresentante della famiglia. A fine settembre è morta la matrigna della Material Girl, Joan Ciccone, 81 anni, che è stata sposata con il padre di Madonna, Silvio Ciccone. Nel febbraio 2023 era morto Anthony Ciccone, 66 anni, fratello maggiore di Madonna. Ciccone ha iniziato la sua carriera come ballerino e coreografo e ha utilizzato il suo talento per sostenere la carriera emergente di Madonna, diventando il cameraman e il consulente creativo della celebre sorella. Ha anche diretto video musicali e tour, tra cui il tour mondiale di Madonna “The Girlie Show” nel 1993; è stato, inoltre, il direttore artistico del suo “Blond Ambition World Tour” del 1990. Christopher Ciccone ha continuato a lavorare in seguito come designer di calzature e mobili e arredatore d’interni e ha scritto il best-seller del 2008 “Life With My Sister Madonna” (tradotto in italiano con il titolo “Mia sorella Madonna” da Rizzoli). In quel libro-scandalo pubblicato in occasione dei 50 anni di Madonna, il fratello racconta la vita della sorella senza pudori né censure. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)