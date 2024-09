E’ morto Sol Bamba, l’ex difensore del Palermo aveva 39 anni

(Adnkronos) – Lutto nel mondo del calcio per la morte prematura, a soli 39 anni, di Sol Bamba, ex difensore ivoriano del Palermo. A dare notizia della sua scomparsa l’Adanaspor, dove lavorava come direttore tecnico. L’ex giocatore è stato colto da un malore prima della partita di venerdì contro il Manisa, e dopo essere stato trasportato in ospedale è morto. Nel 2021 a Bamba era stato diagnosticano un linfoma non Hodgkin: dopo le terapie, il calciatore aveva annunciato la guarigione dal cancro ed era tornato a giocare in Inghilterra con il Middlesbrough, suo ultimo club. L’attaccante del Napoli Romelu Lukaku ha ricordato Bamba, postando una storia Instagram scrivendo: “Pace alla tua anima”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)