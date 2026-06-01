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Ebola, negativo il test del paziente rientrato in Sardegna dal Congo

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. A confermarlo è il ministero della Salute, spiegando che le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma.  

Il paziente è rientrato in Italia sabato 30 maggio. Ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti. Il ministero resta in contatto con le autorità sanitarie della Sardegna. Si conferma che il rischio in Italia resta molto basso. 

Come spiegava ieri la Asl di Cagliari, il paziente era rientrato dal paese africano dove era andato a trovare dei parenti e si è sentito male una volta tornato nell’Isola. Durante il viaggio aveva superato i controlli standard perché era partito da Kinshasa ma aveva fatto scalo a Il Cairo. Atterrando a Fiumicino risultava quindi in arrivo dall’Egitto, poi l’imbarco per Cagliari dove si è sentito male, con febbre alta, e da dove ha chiamato il 118.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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