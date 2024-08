Ecatombe di pesci in Polonia, recuperate oltre 14 tonnellate di carcasse

(Adnkronos) – Enormi quantità di pesci morti sono state trovate in un bacino in Polonia vicino al fiume Oder, dove la fauna selvatica è stata devastata da alghe tossiche nell’estate del 2022. Più di 14,5 tonnellate di pesci morti sono state recuperate negli ultimi giorni nel bacino idrico di Dzierzno Duze, che si dirama dal canale di Gliwice il quale si collega al grande fiume, ha detto oggi Marek Wójcik, capo dell’amministrazione regionale della Slesia. Test di laboratorio condotti dalle autorità ambientali hanno rilevato un’alta concentrazione di alghe dorate, organismi acquatici unicellulari, nei campioni di acqua del bacino, ha detto il funzionario. Nel collegamento tra il bacino idrico e il canale di Gliwice sono state installate delle barriere, per impedire l’ingresso di alghe dorate e pesci infetti nel canale e da lì nell’Oder. Nei prossimi giorni si continuerà a recuperare i pesci morti dai bacini idrici, ha aggiunto Wójcik. Alla fine di luglio 2022 si è verificata una moria di massa di pesci nell’Oder, che segna il confine tra Germania e Polonia. Gli esperti di entrambi i Paesi hanno concluso che probabilmente la causa del fenomeno è stata una fioritura tossica dell’alga velenosa Prymnesium Parvum. Il canale di Gliwice, commissionato nel 1939, è lungo 41 chilometri e collega la città di Gliwice, nell’Alta Slesia, con l’Oder. L’estate scorsa è stata recuperata nello stesso canale una grande quantità di pesci morti: in seguito, le autorità locali hanno ordinato di arricchire l’acqua con ossigeno. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)