Elettricità Futura, avviato percorso per cambio presidenza

Elettricità Futura ha avviato il percorso per il cambio alla presidenza. A quanto apprende l’Adnkronos, a favore della nomina di un nuovo presidente al posto di Agostino Re Rebaudengo sarebbe l’80% della rappresentanza in assemblea, riunita oggi a Milano. Il percorso di rinnovo per la presidenza, e quindi per la rimozione dell’attuale presidente, prevede la nomina dei saggi che comporranno la Commissione di designazione e si occuperanno di effettuare le consultazioni per il vaglio delle candidature. Nelle aspettative delle società elettriche rappresentate, il nuovo presidente dovrà cambiare rotta rispetto all’azione di Re Rebaudengo, considerata poco incisiva e inefficace nel favorire la crescita delle rinnovabili sia nell’interlocuzione con le istituzioni centrali e gli enti locali sia in termini di visione strategica e visione a lungo termine del settore. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)