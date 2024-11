Elezioni americane 2024, quando arriveranno i risultati? Le previsioni

(Adnkronos) – Primi seggi chiusi negli Usa, dove si sta ancora votando per le elezioni presidenziali americane 2024. Ma al di là dei primi risultati in arrivo da alcuni Stati, per avere la certezza sul vincitore nella sfida tra Kamala Harris e Donald Trump per la Casa Bianca bisognerà attendere ancora a lungo, probabilmente almeno altre 24 ore: difficilmente infatti i dati ufficiali arriveranno in breve tempo. E quasi certamente non durante la lunga election night. Procedure più veloci per il voto per posta e spoglio più rapido rispetto al 2020, quando per i risultati ufficiali ci sono voluti ben 4 giorni, ma nessuno sembra comunque aspettarsi tempi brevissimi. Di sicuro non l’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, che su X ha invitato a rispettare il lavoro del personale nei seggi e ad avere pazienza nell’attesa dei conteggi delle schede. “Ci sono voluti diversi giorni per contare ogni scheda nel 2020, ed è molto probabile che neanche stasera sapremo l’esito” delle elezioni, le parole di Obama. Sul fronte dem, i collaboratori della vicepresidente Kamala Harris aspettano e si preparano all’eventualità che Trump tenti di dichiarare la vittoria prima che sia decretato un vincitore. A questo scopo hanno elaborato opzioni per le risposte, ma ciò che faranno alla fine sarà determinato da come e quando agirà l’ex presidente. Due consiglieri di Harris hanno intanto detto alla Cnn che non permetteranno che le affermazioni di Trump restino senza risposta. La campagna ha in programma di essere “molto aggressiva”. La vicepresidente si è intanto recata a sorpresa nella sede del Comitato Nazionale Democratico a Washington per ringraziare coloro che stanno telefonando per sostenere la sua campagna. La candidata democratica ha parlato al telefono con diverse persone e le ha incoraggiate ad andare a votare. “Sto bene”, si è potuto sentire Harris dire a un elettore al telefono. “Volevo solo sapere come stai e assicurarmi che tu sappia dove puoi andare a votare oggi, se non l’hai già fatto”. “Grazie infinite e grazie per essere stati attivi nel partecipare a questo processo molto, molto importante e a fondamento della nostra democrazia… Non potremmo farcela senza persone come voi”, il ringraziamento di Harris. “Stasera otterremo una grande vittoria”, ha intanto detto convinto Donald Trump, con indosso il cappellino rosso d’ordinanza con lo slogan ‘Make America Great Again’ in un video pubblicato su TikTok. “I repubblicani stanno facendo davvero molto bene”, ha aggiunto. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)