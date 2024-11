Elezioni Regionali in Emilia Romagna e Umbria, urne aperte fino alle 15

(Adnkronos) – Dopo ieri, Emilia-Romagna e Umbria al voto anche oggi, lunedì 18 novembre, per le elezioni regionali 2024. In entrambe le Regioni le urne sono aperte oggi fino alle 15. Le elezioni dell’Emilia-Romagna sono state anticipate di un anno rispetto alla naturale scadenza della legislatura, prevista nel 2025, per l’elezione del presidente uscente Stefano Bonaccini alle ultime elezioni europee. Si candidano per la poltrona di governatore dell’Emilia Romagna: Michele De Pascale per la coalizione di centrosinistra, Elena Ugolini per la coalizione di centrodestra, Federico Serra per Potere al Popolo, Pci e Rifondazione Comunista, Luca Teodori per la lista civica ‘Lealtà Coerenza Verità’. In corsa, invece, per la presidenza dell’Umbria Donatella Tesei (centrodestra, presidente uscente), Stefania Proietti (centrosinistra) e, in ordine alfabetico, Elia Francesco Fiorini (Alternativa per l’Umbria), Martina Leonardi (Insieme per un’Umbria resistente), Giuseppe Paolone (Forza del Popolo), Moreno Pasquinelli (Fronte del Dissenso), Fabrizio Pignalberi (Quinto Polo per l’Italia e Più Italia Sovrana), Marco Rizzo (Alternativa riformista e Democrazia Sovrana Popolare), Giuseppe Tritto (Umani Insieme Liberi). Secondo i dati sull’affluenza del portale Eligendo, per l’Emilia Romagna alle 23 di ieri si sono recati alle urne il 35,76% degli elettori, in calo dal 67,67% rispetto all’affluenza del 2020. Per l’Umbria alle 23 l’affluenza registrata è stata del 37,79%, in calo rispetto al 2019, quando alla stessa ora si era fermata al 64,6%. Tuttavia le precedenti elezioni regionali si sono svolte in un’unica giornata. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)